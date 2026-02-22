Lutto nel mondo dello spettacolo | morto il performer triestino Andrea Novacco

Andrea Novacco, artista e performer triestino, è morto a causa di complicazioni legate a una lunga malattia. La sua scomparsa colpisce profondamente la scena culturale locale, dove era molto apprezzato per le sue esibizioni di teatro e musica. Novacco aveva appena concluso un tour estivo, che aveva riscosso grande successo tra il pubblico. La sua morte lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo e tra i suoi fan.

Era parte del duo Face of Disco Italia (insieme al londinese Liam), che si esibiva in performance di ballo e trasformismo. I due avevano partecipato a Italia’s got Talent Trieste dice addio ad Andrea Novacco, artista e performer molto noto in città e anche per le sue apparizioni sulla Tv nazionale. La notizia della sua prematura morte, è stata annunciata sui social dal fratello Alex nella giornata di ieri, sabato 21 febbraio. Novacco era parte del duo Face of Disco Italia (insieme al londinese Liam), che si esibiva in performance di ballo e trasformismo. I due avevano partecipato a Italia’s got Talent con Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudi Zerbi. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Lutto nel mondo dello spettacolo italiano, il triste annuncio è appena arrivatoSergio Secondiano Sacchi, noto direttore artistico del Club Tenco, è morto a 78 anni.

Lutto nel mondo dello spettacolo: si è spento l’attore Eric DaneEric Dane, noto per aver interpretato Mark Sloan in Grey’s Anatomy, è morto a 53 anni a causa della Sla.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Nuovo lutto nel mondo dello spettacolo, è morta la celebre interprete Angela Luce; Lutto nel mondo del giornalismo e dello sport sardo: addio a Carmelo Alfonso; Addio a Bruno Cipolla, leggenda del canottaggio azzurro e oro a Città del Messico '68; Eric Dane morto 10 mesi dopo la diagnosi di SLA, il Mark Sloan di Grey's Anatomy lascia la moglie e due figlie.

Addio alla divina che ha lavorato con i più grandi: cinema in luttoLutto nel mondo dello spettacolo: se ne è andata a 87 anni la divina, splendida attrice e cantante napoletana, Angela Luce. newsmondo.it

Lutto nel mondo dello spettacolo: si è spento l’attore Eric DaneÉ morto a 53 anni Eric Dane. L’attore, diventato celebre per il ruolo di Mark Sloan in Grey's Anatomy, combatteva contro la Sla. 361magazine.com

Trieste ricorda Andrea Novacco, commozione in città Tutte le notizie in tempo reale, sempre a portata di mano. Iscriviti al nostro canale Telegram! https://t.me/triestecafechannel - facebook.com facebook