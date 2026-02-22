Lussana nasce l’associazione Alumni

L’associazione «Alumni» nasce da un gruppo di circa sessanta ex studenti, motivati dal desiderio di condividere esperienze e sostenere i nuovi iscritti. Paolo Magri, presidente dell’associazione, spiega che l’obiettivo è creare un ponte tra passato e presente, offrendo supporto e opportunità di networking. L’iniziativa si sviluppa in risposta alla crescente richiesta di coinvolgimento tra gli alumni. La prima riunione si è tenuta in un locale nel centro città.

© Ecodibergamo.it - Lussana, nasce l’associazione «Alumni»

L’INIZIATIVA. Fondata da una sessantina di ex studenti, il presidente Paolo Magri: ««Una forma di restituzione per quello che abbiamo ricevuto». Già raccolti 60mila euro promuovere per borse di studio e orientamento Non è (solo) nostalgia. Non è il rimpianto per le prime amicizie, per gli amori nati tra i corridoi, per quel tempo in cui si esce dal nido e si impara a guardare il mondo con occhi nuovi. È piuttosto un’idea di responsabilità, di restituzione. Cinquantasette ex studenti del liceo Scientifico Lussana di Bergamo, diplomati tra la fine degli anni Quaranta e i primi Novanta, hanno deciso di rimettersi insieme fondando l’Associazione Alumni Lussana, non per celebrare il passato, ma per investire nel futuro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it Cultura e territorio, nasce l'associazione giovanile "Nocerina"Questa mattina a Nocera Inferiore è stata ufficialmente inaugurata l’associazione giovanile Comunali, nasce l’Associazione civica “Cervinara per cambiare”A Cervinara nasce un nuovo gruppo politico chiamato “Cervinara per cambiare”. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Gli ex allievi del Lussana in campo per la scuola: Restituire quanto ricevuto aiutando le nuove generazioni. Lussana, nasce l’associazione «Alumni»L’INIZIATIVA. Fondata da una sessantina di ex studenti, il presidente Paolo Magri: ««Una forma di restituzione per quello che abbiamo ricevuto». Già raccolti 60mila euro promuovere per borse di studio ... ecodibergamo.it Gli ex allievi del Lussana in campo per la scuola: Restituire quanto ricevuto aiutando le nuove generazioniDa Pagnoncelli all'attore Tommaso Donadoni: dal 26 al 28 febbraio lezioni e testimonianze al Liceo Lussana con la rassegna 'ALL Week' ... bergamonews.it