L’uomo del centrosinistra ci riprova | A Magnago pronta una nuova fase

Un uomo del centrosinistra annuncia la candidatura a sindaco di Magnago, motivato dalla volontà di avviare un cambiamento nel territorio. La decisione deriva dal desiderio di migliorare servizi e infrastrutture, portando l’esperienza accumulata negli anni al servizio della comunità. Ha spiegato che questa scelta nasce dalla convinzione di poter contribuire a una crescita concreta del paese. La sua proposta punta a coinvolgere i residenti in un progetto condiviso.

"È arrivato il momento di aprire una nuova fase per Magnago e Bienate. Per questo ho deciso di candidarmi a sindaco, portando a servizio del nostro paese l’esperienza maturata in questi anni". Con queste parole Gianluca Marta ha annunciato sui social la decisione di correre alle prossime Amministrative. "La priorità è chiara: mettere davanti agli accordi di partito e di convenienza le esigenze concrete dei cittadini, con presenza, impegno e una squadra unita e competente – aggiunge – In questi anni ho imparato che amministrare significa soprattutto assumersi responsabilità e decidere, con buon senso e coraggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

L'attuale consigliere comunale confermato uomo di punta del #centrosinistra dopo la sconfitta del 2022: «È arrivato il momento di lasciare fuori le polemiche e di aprire una nuova fase per #Magnago e Bienate» #elezioni #candidato #ProgettoCambiare - facebook.com facebook