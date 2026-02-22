L’Union non si ferma più Vittoria a Sansepolcro

L’Union Basket Prato conquista la vittoria a Sansepolcro, rafforzando la posizione in classifica. La squadra ha dominato sul campo avversario, portando a casa un risultato di 81-73. La vittoria arriva dopo una partita intensa, con buone percentuali di tiro e una difesa compatta. I giocatori dimostrano grande determinazione, mantenendo il primato in campionato. La prossima sfida si avvicina, mentre i tifosi festeggiano un altro passo avanti.

La capolista espugna anche Sansepolcro e consolida il primato. L’Union Basket Prato si impone in casa dei Dukes per 81-73. L’anticipo si apre su ritmi contenuti. Prato trova continuità con due triple di Antonini, costruendo un vantaggio di cinque lunghezze. Nel finale di frazione due palle perse ospiti riaprono tutto: il primo quarto si chiude 13-15. In avvio di secondo periodo è Bogani dall’arco a ristabilire il +5 per la capolista. Sansepolcro fatica a trovare precisione. A due minuti dall’intervallo Falaschi firma il massimo vantaggio sul +9, prima della reazione locale con Hassan che riporta i suoi a -4. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Union a Sansepolcro. La legge dei più fortiUnion Basket Prato ha conquistato una vittoria importante contro i Dukes di Sansepolcro, spinta dalla determinazione dei giocatori.

