L’Under 16 cade a Pontedera Parte male rimonta incompleta

Il Perugia Under 16 perde a Pontedera a causa di una partenza lenta che consente agli avversari di segnare due gol nei primi minuti. Nonostante una rimonta, i ragazzi non riescono a recuperare e finiscono per perdere 3-2. La squadra tenta di reagire, ma la mancanza di tempo e di occasioni chiare limita le possibilità di pareggio. La gara si conclude con una sconfitta che complica le ambizioni di classifica.

Brutta battuta d’arresto per il Perugia Under 16, che esce sconfitto da Pontedera per 3-2 nella quinta giornata di ritorno del Campionato nazionale Serie C girone C in una gara che si indirizza nei primi minuti di gioco. Con la rimonta del Perugia che non si completa. I grifoncelli pagano un avvio difficile, con i padroni di casa andati a segno già al 5’ con Tomassini e all’8 con Mazzantini. Al 24’ Della Valle ha siglato la terza rete per il Pontedera. Un gol che ha di fatto indirizzato l’incontro, rendendo difficilissimo il tentativo di rimonta dei biancorossi nella ripresa. I ragazzi di Papini, nel secondo tempo, sono comunque entrati in campo con un diverso approccio, trovando finalmente la rete al 13’ con Tromboni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Napoli-Verona 2-2: rimonta incompleta, al Maradona resta l’amaroNel match tra Napoli e Verona, terminato 2-2, il risultato riflette una prestazione caratterizzata da alti e bassi.

Basket femminile: Schio cade a Girona in Eurolega, parte male la seconda faseIl Famila Schio apre con una sconfitta la seconda fase di Eurolega 2025-2026, cedendo a Girona nonostante le ottime performance di Jessica Shepard, Maria Conde e Costanza Verona.

Virtus Assisi, l’Under 19 cade in casa della Vigor Matelica 71-62Non riesce a dare continuità la Virtus Assisi Under 19 che, dopo la vittoria casalinga contro i pari età del Todi, non trova il raddoppio in casa della Vigor Matelica. La formazione di coach Piazza è ... assisisport.it

Under 15, una gara dai due volti: sconfitta 2-1 contro l'OstiamareLa selezione di Lanni cade sul campo dell'Under 16 lidense ma, a prescindere dal risultato, anche oggi qualche buon segnale c'è stato ... gazzettaregionale.it

Under 16 Eagles San Severo 3 Molfetta Calcio 2 Sconfitta di misura per l’Under 16 di Molfetta Calcio, che lotta fino alla fine ma cade 3-2 sul campo degli Eagles San Severo. Una gara combattuta, ricca di carattere e occasioni: ai nostri ragazzi resta la prestazi - facebook.com facebook