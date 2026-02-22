L' ultimo atto del pattinaggio alle Olimpiadi 2026 è uno show incredibile

Il pattinaggio alle Olimpiadi 2026 ha regalato uno spettacolo emozionante grazie alla bravura degli atleti. La fase finale è stata caratterizzata da performance intense, senza l’intervento dei giudici, che hanno eliminato le valutazioni. I pattinatori hanno mostrato tutto il loro talento, lasciando il pubblico senza parole. La gara si è conclusa con una coreografia coinvolgente e passi di alta difficoltà. L’attenzione ora si sposta verso le prossime gare in programma.

© Iodonna.it - L'ultimo atto del pattinaggio alle Olimpiadi 2026 è uno show incredibile

Q uando i punteggi spariscono e la pressione dei giudici svanisce, resta solo l’essenza pura del ghiaccio: l’arte. Il Galà di pattinaggio artistico, andato in scena sabato al Forum di Assago, ha chiuso ufficialmente il programma di Milano Cortina 2026 con una parata di stelle che ha unito moda, sport e tradizione. In una Milano in festa, i campioni olimpici hanno trasformato la pista in un palcoscenico per raccontare storie, divertire e, in alcuni casi, lasciare il pubblico a bocca aperta con trovate degne di un blockbuster hollywoodiano. Estro, colore e carisma: i costumi del pattinaggio. guarda le foto Carolina Kostner al Galà di pattinaggio a Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it Ami Nakai, chi è il prodigio giapponese del pattinaggio artistico alle Olimpiadi invernali 2026Ami Nakai, la giovane pattinatrice giapponese, ha conquistato il bronzo ai Giochi di Milano-Cortina 2026 grazie alla sua esibizione sul ghiaccio. Il ravennate Raffaello Bellavista ospite d'onore al Carnevale di Venezia con uno show dedicato alle OlimpiadiRaffaello Bellavista, artista ravennate, ha partecipato come ospite principale al Carnevale di Venezia a causa del suo talento riconosciuto. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Rionero, pronto l’ultimo atto del Carnevale: i Turdei, vi aspettano! Il programma; La Wash4Green di scena a Conegliano per l’ultimo atto della Regular Season; L’ultimo atto del Carnevale colora la città: la grande parata del Martedì Grasso nel cuore di Trento; Ascoli, che attesa: un’altra scorpacciata di risate per l’ultimo atto del Carnevale. La parata finale alle 19.30. Filobus a Lecce, le voci del No: «Un atto di arroganza che zittisce la città: scenderemo in strada»Delusi, amareggiati ma soprattutto arrabbiati e pronti a scendere in piazza perché quelle 7.242 firme «raccolte sotto il sole con sacrificio e convinzione» non vadano ... quotidianodipuglia.it Piemonte. Il nuovo Atto aziendale del Mauriziano. L’Ao promossa Hub aumenta i posti lettoL'Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino è stata promossa come centro di riferimento regionale. I posti letto passano da 448 a 473. Prevista la presenza di tre Dipartimenti strutturali ... quotidianosanita.it È l’ultimo giorno di gare alle Olimpiadi: si comincia con il bob a 4 e lo sci di fondo. Tutte le notizie dai Giochi di Milano Cortina, man mano che arrivano: - facebook.com facebook È l’ultimo giorno di gare alle Olimpiadi: si comincia con il bob a 4 e lo sci di fondo. Tutte le notizie dai Giochi di Milano Cortina, man mano che arrivano: x.com