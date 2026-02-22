Luigi Suigo domina la Stella Rossa | le azioni più spettacolari
Luigi Suigo ha dominato la partita contro la Stella Rossa, segnando 23 punti con un'ottima percentuale al tiro. La sua presenza in campo ha cambiato l’andamento della finale di coppa serba, grazie a azioni rapide e tiri precisi. La sua capacità di leggere il gioco ha permesso alla squadra di mantenere il vantaggio. La partita ha visto anche molti scambi intensi tra le due squadre, con Suigo protagonista di alcune azioni decisive.
???? Luigi Suigo (7-1, C, ’07) in the Serbian cup final vs. Crvena Zvezda: 23 PTS 8 REB 2 AST 1 STL 1012 FG 33 3FG Another standout performance for the Italian unicorn.#scouting #SuiGoat #NBADraft pic.twitter.comYdAnzgmZVn In una finale della Coppa Korac si è messo in evidenza Luigi Suigo, protagonista di una prova personale significativa contro Crvena Zvezda Belgrado. Il lungo italiano, in forza al Mega, ha mostrato lucidità, controllo del ritmo e precisione offensiva in un contesto molto competitivo, offrendo elementi chiave nonostante l’esito della gara. La prestazione di Luigi Suigo si è distinta per una gestione fluida della palla e una lettura accurata della difesa avversaria, con contributi costanti in varie fasi della partita. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Stella Rossa vince la Coppa Korac: Mega sconfitto nonostante la grande prova di SuigoLa Stella Rossa ha conquistato la Coppa Korac grazie a una vittoria schiacciante, nonostante la buona prova di Mega.
Mega Belgrado domina l'OKK, Suigo protagonista nella Coppa KoracMega Belgrado ha vinto contro OKK, a causa di una prestazione di squadra molto intensa.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Coppa Korac | Dominio Mega, il Partizan perde in campo e sugli spalti; Stella Rossa vince la Coppa Korac | Mega sconfitto nonostante la grande prova di Suigo.
Stella Rossa vittoriosa in finale, ma che prestazione per Luigi Suigo x.com
Al ritorno in campo il Mega Basket di Luigi Suigo ha demolito il Partizan. - facebook.com facebook