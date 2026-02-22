Luigi Suigo domina la Stella Rossa | le azioni più spettacolari

Luigi Suigo ha dominato la partita contro la Stella Rossa, segnando 23 punti con un'ottima percentuale al tiro. La sua presenza in campo ha cambiato l’andamento della finale di coppa serba, grazie a azioni rapide e tiri precisi. La sua capacità di leggere il gioco ha permesso alla squadra di mantenere il vantaggio. La partita ha visto anche molti scambi intensi tra le due squadre, con Suigo protagonista di alcune azioni decisive.