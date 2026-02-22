L’Ucraina ha bisogno di altri 250mila soldati

L’esercito ucraino ha subito pesanti perdite nel 2025, con oltre 520mila soldati dispersi e numerosi carri armati danneggiati. La causa principale è il prolungarsi del conflitto armato che ha messo a dura prova le risorse militari del paese. Le forze ucraine devono ora reclutare almeno 250mila nuovi soldati per mantenere la capacità di difesa. La scarsità di mezzi e uomini influisce direttamente sulla situazione sul campo.

Lo scrive The Times. Almeno 250 mila nuovi mobilitati e armamenti aggiuntivi sono necessari a Kiev perché l’attuale potenziale delle forze armate ucraine non è sufficiente per cambiare la situazione al fronte, scrive il quotidiano citando l’intelligence militare. Le forze armate russe stanno esercitando pressione su tutto il fronte, ha dichiarato al quotidiano Nick Reynolds, ricercatore del Royal United Services Institute (RUSI). Come ha dichiarato lo Stato Maggiore delle forze armate russe, le perdite delle forze armate ucraine hanno superato 1,5 milioni di uomini dall’inizio della guerra. Solo nel 2025 le forze armate ucraine hanno perso oltre 520 mila soldati, 6. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Ucraina, Salvini: “Conto su fine conflitto, non ci sarà più bisogno di altri decreti”Matteo Salvini esprime fiducia in una possibile risoluzione del conflitto tra Russia e Ucraina nei prossimi mesi.

Ucraina, Zelensky: "La Russia ha perso 35.000 soldati a dicembre"Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che, nel mese di dicembre, la Russia avrebbe subito una perdita di circa 35.

Gli ucraini hanno pochi soldati #ucraina

Ucraina: Ungheria blocca prestito Ue da 90 miliardi. Zelensky: «Non stiamo perdendo la guerra»Secondo il Financial Times, Budapest non darà l’ok all’emissione di debito comune, per cui serve l’unanimità dei Paesi membri ... ilsole24ore.com

Come finisce la guerra in Ucraina. Due ipotesi e un'Europa più forteFirmare un accordo che favorisce la Russia o continuare a sostenere Kyiv. Per il nostro continente, tornare a essere un attore mondiale sarebbe un miracolo che dovremmo in larga parte alle sofferenze ... ilfoglio.it

