Luciano Capasso trovato morto sapevano dov' era da 5 giorni | altro dramma e ombre in Svizzera

Luciano Capasso è stato trovato morto sulle montagne di Saint Moritz, dopo essere scomparso cinque giorni fa. La sua morte avviene mentre si indaga sul motivo per cui le autorità erano a conoscenza del suo nascondiglio da diversi giorni. La scoperta del corpo, in una zona impervia, aggiunge un nuovo capitolo a questa vicenda. La notizia ha sconvolto la comunità locale, che si chiede cosa sia realmente accaduto.

Dopo cinque giorni di ricerche si è spenta anche l’ultima speranza: Luciano Capasso è stato trovato morto sulle montagne di Saint Moritz. Il 25enne di Qualiano, nel Napoletano, era scomparso durante un’escursione in alta quota. "Cerco di non morire", aveva detto, scherzando, in un ultimo video inviato prima della spedizione. Parole che, ora, riecheggiano in modo sinistro, angoscioso. A dare conferma della morte del ragazzo sono stati la madre Raffaella Grande e il legale della famiglia, Sergio Pisani. Il giovane si trovava in Svizzera per lavoro come autista in un albergo della zona. Nei giorni scorsi aveva deciso di salire fino a circa 2. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

