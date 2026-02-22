Luciano Capasso trovato morto a St Moritz La bufera di neve il Gps attivo e la ricompensa quintuplicata dalla madre

Luciano Capasso è stato trovato morto a St. Moritz dopo cinque giorni di ricerca, causati da una violenta bufera di neve che ha ostacolato le operazioni di soccorso. La squadra ha individuato il corpo grazie al GPS attivo e alla ricompensa aumentata dalla famiglia, che ha spinto i soccorritori a intensificare gli sforzi. La sua scomparsa aveva suscitato grande attenzione locale. La causa della morte resta da accertare.

Roma, 22 febbraio 2026 – È finita in tragedia, come purtroppo si temeva, la vicenda di Luciano Capasso, l 'italiano disperso da cinque giorni dopo un'escursione sulle montagne intorno a Sankt Moritz, in Svizzera. Il 25enne originario di Qualiano, in provincia di Napoli, è stato trovato senza vita. La notizia viene confermata dalla mamma, Raffaella Grande, e dal legale della famiglia, l'avvocato Sergio Pisani. Il ragazzo lavorava nella nota località elvetica come autista in un hotel. Mercoledì era uscito per un'escursione in solitaria a quota 2700 metri quando, secondo quanto si è appreso dalle forze di polizia svizzere, è stato sorpreso da una bufera di neve.