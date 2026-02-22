Luciano Capasso ritrovato senza vita | il 25enne era scomparso durante un' escursione in Svizzera

Luciano Capasso, 25 anni, è stato trovato morto nelle montagne di Saint Moritz, dove era scomparso durante un'escursione. La sua assenza aveva suscitato preoccupazione tra amici e familiari, che avevano avviato le ricerche. Le operazioni di soccorso hanno portato al ritrovamento il corpo senza vita del giovane, a circa 200 metri dal percorso battuto. La causa della morte non è ancora nota, mentre i dettagli sulla dinamica restano da chiarire.

È stato trovato senza vita Luciano Capasso, il 25enne disperso da cinque giorni nelle montagne svizzere di Saint Moritz. A darne notizia sono la mamma, Raffaella Grande, e il suo legale, Sergio Pisani. Il ragazzo, che si era trasferito in Svizzera per lavoro, era uscito per un'escursione a quota 2700 metri quando, secondo le prime ricostruzioni, è stato sorpreso da una bufera di neve. Da quel momento non si hanno avute più sue notizie. "Luciano non era uno sprovveduto, - dice Pisani - anzi era un ex militare, addestrato proprio per sopravvivere in situazioni estreme. Avevamo una geolocalizzazione precisa ma il mal tempo non ha consentito un recupero che stamattina con il sole è stato velocissimo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

