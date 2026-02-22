Luciano Capasso morto sulle montagne di St Moritz lo straziante messaggio dell' insegnante

Luciano Capasso è morto in montagna a St. Moritz a causa di un incidente durante un'escursione. Valentina Biancaccio, sua ex insegnante, ha scritto un messaggio toccante su Facebook, ricordando i momenti condivisi con lui. La notizia ha suscitato sorpresa tra amici e conoscenti, che lo ricorderanno per il suo sorriso e la passione per le sfide in alta quota. La comunità locale si prepara a rendere omaggio alla sua memoria.

Gli amici lo chiamavano gigante buono, lavorava e tra poco si sarebbe laureato: "Un ragazzo con la testa piena di sogni" - i dubbi sull'efficienza dei soccorsi “Luciano non era uno sprovveduto, anzi era un ex militare addestrato proprio per sopravvivere in situazioni estreme - ha quindi dichiarato ad Adnkronos il legale della famiglia, l'avvocato Sergio Pisani - avevamo una geolocalizzazione precisa ma il maltempo, dicono, non ha consentito un recupero che stamattina con il sole è stato velocissimo. Mi chiedo se potevano essere utilizzati mezzi quali droni o altro per trovarlo anche nei giorni precedenti nonostante il maltempo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

