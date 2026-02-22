Luciano Capasso il fratello | Nessun soccorso ci hanno detto con sarcasmo ?preparate il funerale?

Luciano Capasso è morto durante un'escursione, perché le ricerche non sono riuscite a trovarlo in tempo. Suo fratello ha raccontato che, al momento dell’ultima comunicazione, hanno ricevuto risposte sarcastiche e fredde, come se non ci fosse urgenza. La famiglia aveva chiesto aiuto subito, ma ha incontrato ostacoli e poca disponibilità. Ora, la comunità locale si chiede perché non siano state adottate misure più efficaci per la ricerca.

Si sono concluse nel modo più tragico le ricerche di Luciano Capasso, il 25enne originario di Qualiano (Napoli) scomparso lo scorso 18 febbraio durante un'escursione sulle montagne intorno a Saint Moritz. Il corpo senza vita del giovane, che lavorava in zona come stagionale, è stato individuato e recuperato questa mattina non appena le condizioni meteo hanno permesso il sorvolo degli elicotteri. La conferma del decesso è giunta dall'avvocato della famiglia, Sergio Pisani, che ha riferito all'agenzia Adnkronos di aver ricevuto la comunicazione ufficiale dal console italiano. Sul posto è presente il fratello maggiore della vittima, attualmente in stato di choc.