Luciano Capasso disperso a St Moritz in Svizzera l' ultimo messaggio del 25enne | Cerco di non morire

Luciano Capasso, un giovane di 25 anni, è scomparso in Svizzera mentre faceva un'escursione in montagna. La causa della sua sparizione sembra essere un improvviso malore, secondo quanto riferiscono i soccorritori. L'ultimo messaggio inviato dal ragazzo alle sue conoscenze recitava:

Scomparso durante un’escursione sulla neve, aveva inviato al fratello l’ultimo messaggio scrivendo: “Cerco di non morire”. Da quattro giorni non si hanno più notizie di Luciano Capasso, il 25enne napoletano disperso sulle montagne di St. Moritz, in Svizzera, dove sarebbe stato preso alla sprovvista da una bufera. Per la disperazione, la madre ha deciso di offrire una ricompensa di 50mila euro a chiunque trovi il figlio. La scomparsa di Luciano Capasso Le ricerche sulle montagne di St. Moritz La ricompensa della madre La scomparsa di Luciano Capasso Capasso è dato per disperso dal 16 febbraio, quando ha deciso di fare un’escursione in solitaria a quota 2. 🔗 Leggi su Virgilio.it

