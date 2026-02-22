Un messaggio inviato prima dell'agguato cinque anni fa avrebbe potuto salvare Attanasio. Il carabiniere di scorta aveva richiesto un’auto blindata e maggiore protezione, ma non ricevette risposta immediata. La richiesta, arrivata poco prima dell’attacco, mostra come una comunicazione tempestiva avrebbe potuto cambiare il corso degli eventi. La vicenda riaccende il dibattito sulla gestione delle scorte e sulla tempestività delle decisioni di sicurezza. Ora si cerca di chiarire i dettagli di quella richiesta.

L’agguato cinque anni fa. Prima della sua ultima missione, il carabiniere di scorta chiese un’auto blindata (che sarebbe stata subito disponibile) e più protezione. Esiste una storia nota attorno il 22 febbraio del 2021, il giorno in cui l’ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci vennero uccisi in Congo. I due temevano per la propria sicurezza. Non c’era un’auto blindata con la quale muoversi e un solo militare di scorta, Iacovacci appunto, non era sufficiente per quella missione così pericolosa. Come è noto, il 20 agosto del 2020 l’ambasciatore indice una gara per un appalto al fine di avere un’auto blindata. 🔗 Leggi su Laverita.info

Luca Attanasio, l’ambasciatore ucciso 5 anni fa in Congo: presenza che vive nei valori che ci ha trasmessoLuca Attanasio, ambasciatore italiano in Congo, ha perso la vita cinque anni fa durante un attacco armato nel territorio.

Leggi anche: Paolo Mendico, che si è tolto la vita a 14 anni, poteva esser salvato. La relazione impietosa degli ispettori del ministero: «La scuola poteva fare di più»

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: L’sms che poteva salvare Attanasio; Sms falso: conto svuotato a Mantova, smascherata la truffatrice; Iliad Italia: sanzione di 120mila euro per errati addebiti con SMS solidali e di televoto; Ciao, mi presti 990 euro?. Ma il messaggio è una truffa. Hackerato il grafico Baldi.

Chivu a Dazn: “Kalulu era già ammonito e doveva evitare un gesto che poteva mettere l’arbitro in difficoltà”. La giustificazione è stata peggio dell’errore. È proprio vero che bisogna saper vincere. #interjuventus - facebook.com facebook