L’oroscopo di domani 23 febbraio 2026 | le previsioni e il segno fortunato del giorno

L’oroscopo di domani, 23 febbraio 2026, mostra come il Sole in Pesci influenzi la sensibilità, mentre la Luna in Scorpione intensifica le emozioni. Questo cambio di energia spinge le persone a cercare risposte più profonde e a condividere sentimenti autentici. Le previsioni indicano un giorno in cui le emozioni saranno al centro dell’attenzione, con momenti di introspezione e confronto. Chi segue l’oroscopo può aspettarsi una giornata ricca di intuizioni e scoperte interiori.

Le stelle di domani disegnano un cielo dinamico e ricco di sfumature. La presenza del Sole in Pesci amplifica sensibilità e intuito, mentre la Luna in Scorpione intensifica emozioni e desiderio di verità. Mercurio favorisce il dialogo profondo, Venere accende le passioni e Marte spinge ad agire con determinazione. È una giornata in cui le emozioni guideranno molte scelte, ma sarà fondamentale non perdere lucidità. Ariete. La Luna in posizione favorevole stimola il tuo coraggio. Hai l'opportunità di chiudere una questione rimasta in sospeso, soprattutto in ambito lavorativo.