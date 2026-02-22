L’oro di Deromedis l’argento di Tomasoni il bronzo di Tabanelli | l’Italia dello sci freestyle è un realtà E il futuro…

Deromedis ha vinto l’oro nello sci freestyle, portando a casa la prima medaglia olimpica per l’Italia in questa disciplina. La causa risiede nell’ottima preparazione degli atleti e nell’impegno delle squadre italiane. Tali risultati rappresentano una svolta per lo sport nazionale, che fino a ora aveva trascurato questa disciplina. La vittoria di Deromedis apre nuove prospettive e motiva altri giovani a intraprendere questa strada. La competizione continua senza sosta.

L’Italia non aveva mai conquistato medaglie nello sci freestyle alle Olimpiadi Invernali: lo sport che assegna il maggior numero di titoli ai Giochi (ben quindici a Milano Cortina 2026) era sempre stata avara di soddisfazioni per il Bel Paese, che storicamente e culturalmente ha sempre un po’ tralasciato queste discipline. Vuoi per mancanza di strutture, vuoi per un numero di praticanti abbastanza limitato, vuoi per la complessità di certi gesti tecnici, ci si era limitati a partecipazioni contenute in termini numerici, rimanendo un po’ ai margini della grande famiglia a cinque cerchi. Un peccato considerando il peso che lo sci freestyle ha sul medagliere ma, con l’organizzazione della competizione sportiva più importante alle nostre latitudini, gli orizzonti sono un po’ cambiati: si è lavorato alacremente per farsi trovare pronti di fronte al proprio pubblico e, da sparuto puntino sulla carta geografica di questo sport, l’Italia si è trasformata in una splendida realtà, capace di festeggiare tre allori sulle nevi di Livigno: l’antologica doppietta firmata nello skicross per mano di Simone Deromedis (oro) e Federico Tomasoni (argento) e lo squillo di Flora Tabanelli (bronzo nel Big Air) hanno proiettato il Bel Paese in una nuova dimensione. 🔗 Leggi su Oasport.it

Deromedis e Tomasoni hanno portato a casa due medaglie nella gara di freestyle ski cross a Milano Cortina, il primo conquistando l'oro, il secondo l'argento.

L'evento di sci freestyle alle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina rappresenta una delle discipline più attese, con 15 medaglie in palio.

