Loredana Bellugi | Il mio Mauro ballerino ha sorriso fino alla fine L’Inter? La sua grande passione

Loredana Bellugi rivela che Mauro, ex difensore dell’Inter, ha mantenuto il sorriso fino all’ultimo giorno, nonostante i gravi problemi di salute. La causa sono state complicazioni legate al Covid e problemi di circolazione, che hanno portato all’amputazione delle gambe. La donna ricorda con affetto le passioni del marito, soprattutto quella per l’Inter. La sua morte è avvenuta cinque anni fa, lasciando un ricordo vivo tra amici e tifosi.

Cinque anni fa, il 20 febbraio 2021, se ne andava Mauro Bellugi, ex difensore dell'Inter e della Nazionale. Aveva 71 anni e ancora non si è capito bene di che cosa sia morto. L'Italia era immersa nella pandemia, curarsi era diventato un problema. Loredana Zucchi, la moglie, rivive quei giorni dolorosi: "Alla fine del 2020, venne colpito da fortissimi dolori alle gambe, urlava e quasi non si muoveva più. Con molta fatica, riuscimmo a farlo ricoverare in un ospedale. Gli venne diagnosticato il Covid. I medici dissero che il virus poteva colpire l'apparato respiratorio e i capillari, rovinando la circolazione.