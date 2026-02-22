L’Orchestra Riciclata Il mondo ci manda spazzatura noi restituiamo musica

L'"Orchestra Riciclata di Cateura" ensemble di 25 ragazzi che suonano strumenti musicali realizzati con materiali di scarto, dopo l'esordio di giovedì ad Orvieto, in un teatro Mancinelli riempito dall'entusiasmo degli studenti, nei giorni scorsi si è esibita anche a Perugia. Nel capoluogo, l'Orchestra, diretta da Favio Chávez, è stata protagonista degli incontri che si sono svolti all'Università per Stranieri di Perugia, davvero emozionante anche nel coinvolgimento di studenti e docenti, e quindi al Conservatorio Morlacchi. In serata, il concerto al Teatro del Pavone. "Il mondo ci manda spazzatura, noi gli restituiamo musica", questo il motto de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, che rappresenta perfettamente lo spirito di un progetto che, negli anni, ha calcato centinaia di palchi in tutto il mondo.