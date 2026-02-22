L’omicidio di Quentin è l’esito di un clima d’odio e delegittimazione C’è un parallelo con Ramelli Parla Culicchia

Culicchia collega l’omicidio di Quentin Deranque a un clima di odio e delegittimazione, evidenziando come la violenza politica abbia portato alla perdita di due giovani vite. Quentin è stato colpito durante una manifestazione, in un contesto di tensione crescente tra le fazioni opposte. La sua morte si inserisce in una serie di episodi simili, dove le aggressioni sono diventate troppo frequenti. La situazione resta sotto stretta osservazione.

Due giovani vite spezzate. Due militanti uccisi in un clima di odio politico. Due nomi – Sergio Ramelli e Quentin Deranque – accomunati da un medesimo destino: la riduzione della loro morte a fatto marginale. Dietro l’apparente benevola dicitura «giovane sfortunato», pronunciata da Jean-Luc Mélenchon, si intravede la volontà di disinnescare le evidenti responsabilità dell’antifascismo transalpino. Parole che hanno fatto sobbalzare sulla sedia lo scrittore Giuseppe Culicchia, autore di un importante libro sulla drammatica vicenda di Ramelli, Uccidere un fascista. Sergio Ramelli, una vita spezzata dall’odio (Mondadori). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Meloni: «Quentin travolto da un clima d’odio. La sua uccisione sconvolge, è una ferita per l’intera Europa»Giorgia Meloni ha detto che Quentin Deranque è stato ucciso da un clima d’odio crescente.

«Mélenchon non condanna l’omicidio di Quentin perché sarebbe come condannare sé stesso». Parla Philippe VardonPhilippe Vardon afferma che Mélenchon evita di condannare l’omicidio di Quentin, sostenendo che sarebbe come condannare se stesso.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: L’omicidio di un attivista di destra scatena lo scontro politico in Francia; 11 fermi per la morte di Quentin a Lione. Evacuata per allarme bomba la sede de La France Insoumise; L’uccisione del giovane Quentin Deranque in Francia è un fatto che sconvolge e addolora profondamente. La morte di un ragazzo poco più che ventenne, aggredito da gruppi riconducibili all’estremismo di sinistra e travolto da un clima di odio ideologico che; Chi era Quentin Deranque ucciso a Lione e cosa sappiamo sull'omicidio.

Meloni e Macron stanno battibeccando sull’omicidio di Quentin DeranqueLei ha commentato il caso del militante di estrema destra ucciso, lui ha risposto piccato ritenendola un'ingerenza, poi ... ilpost.it

Omicidio di Quentin Deranque, fermati 7 sospettati: tra loro anche l'assistente di un parlamentare di MelenchonLa morte del 23enne ha provocato enormi polemiche in Francia: in molti accusano La France Insoumise di avere alimentato un clima di odio che ha portato all'omicidio del militante di estrema destrasett ... notizie.it

A cent’anni dalla morte, la lezione di PIERO GOBETTI continua a parlare al presente attraverso le voci di scrittori, giornalisti e studiosi MARCO REVELLI (27 gennaio), GIUSEPPE CULICCHIA (28 gennaio), ANNALENA BENINI (29 gennaio), VANESSA ROG - facebook.com facebook