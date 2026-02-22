Lombardia valanghe a Livigno e Bormio | 8 persone coinvolte

Due valanghe hanno travolto la zona di Livigno e Bormio 2000, coinvolgendo otto sciatori che stavano attraversando le piste. Le valanghe si sono staccate a pochi minuti di distanza, costringendo i soccorritori a intervenire rapidamente per estrarre le persone intrappolate. La neve ha rotto improvvisamente, creando un pericolo immediato per chi si trovava in zona. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso, mentre le condizioni della neve rimangono instabili.

Doppio intervento di soccorso nel primo pomeriggio di oggi, domenica 22 febbraio, per due valanghe staccatesi a pochi minuti di distanza l’una dall’altra tra Livigno e Bormio 2000, in provincia di Sondrio. In entrambi i casi si è temuto il coinvolgimento di persone, ma il bilancio finale non registra feriti gravi né dispersi. Valanga a Livigno, coinvolto un gruppo di snowboarder. La prima chiamata ai soccorsi è arrivata alle 14.18 a Livigno, sul versante Carosello 3000, in zona impervia. La slavina ha interessato un gruppo di otto snowboarder. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino, l’ elisoccorso decollato dalla base di Sondrio e i Carabinieri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Ecco la neve in Lombardia: Bormio e Livigno da cartolina, nel Comasco imbiancata Pian del TivanoLa neve torna a coprire la Lombardia.

Cadute due valanghe in Friuli, coinvolte sei persone: una è dispersaUn pomeriggio di emergenza sulle montagne del Friuli Venezia Giulia.

Due valanghe in Valtellina, scialpinista messo in salvoDue valanghe nel giro di poche ore in Valtellina, nell'ultima giornata delle Olimpiadi invernali. Al Carosello 3000 di Livigno, otto scialpinisti sono stati sfiorati dalla slavina, che ha parzialmente ... rainews.it

Valanga a Livigno e Bormio 2000, soccorsi in azione: salve 8 personeVerso le 14, un distacco nevoso a Carosello 3000, dove tutti i coinvolti sono stati recuperati e sono in buone condizioni. L’altra slavina è avvenuta un’ora dopo, ma nessuno è rimasto travolto ... msn.com

Lombardia: Grado di pericolo valanghe 4 - Forte su Alpi Retiche Orientali, Alpi Orobie Valtellinesi, Alpi Retiche Occidentali, Alpi Retiche Centrali, Alpi Orobie Bergamasche, Adamello, Prealpi Lecchesi. Il manto nevoso è instabile al di sopra dei circa 1700 MT x.com

Pericolo valanghe sulle montagne lombarde. Il bollettino del Centro regionale nivometeo di Arpa Lombardia segnala un pericolo valanghe 4, forte, su Alpi Retiche, alpi Orobie, gruppo montuoso dell'Adamello e Prealpi lecchesi. Il Soccorso Alpino raccomanda - facebook.com facebook