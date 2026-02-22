L’olimpionico Giovannini | Tifoso sfegatato del Milan Incontrare Ibrahimovic un sogno

22 feb 2026

Andrea Giovannini, olimpionico e appassionato tifoso del Milan, ha raccontato di aver sognato di incontrare Zlatan Ibrahimovic da quando era bambino. La sua passione per il club rossonero lo spinge a seguire ogni partita con entusiasmo. Giovannini ha ammesso che vedere dal vivo il suo idolo è un desiderio che si avvera spesso, soprattutto quando assiste alle sfide della squadra. La sua passione per il calcio si unisce alla carriera sportiva nel pattinaggio di velocità.

Andrea Giovannini atleta e uno dei simboli del pattinaggio di velocità italiano, medagliato durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, ha parlato prima di Milan-Parma a 'MilanTV'. Sulle Olimpiadi e le due medaglie vinte (oro a squadre, bronzo in singolo): "15 giorni molto tosti. Ho sofferto la pressione perché non arrivava mai il mio momento. Ho vinto l'oro con la mia squadra e il bronzo da solo. E' stato un'apoteosi. Avevo visto che il 22 c'era Milan-Parma e volevo festeggiare ora per godermi la partita". Sul suo tifo per il Milan: "Da piccolo mio papà era milanista, così io. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

