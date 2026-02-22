SANTA CROCE Lo " Zaino Sospeso " a Santa Croce è una continua fucina di iniziative per la scuola. In pochi mesi sono già tre le raccolte e le donazioni effettuate all’ Istituto comprensivo Cristiano Banti grazie alla collaborazione tra l’istituzione scolastica diretta dal professor Sandro Sodini, il Lions Club e il Leo Club San Miniato, la Misericordia di Santa Croce e la Pro Loco. Un bell’esempio di come, con l’impegno di molti, si possono mettere insieme aiuti alla scuola e a quei bambini e ragazzi che hanno più bisogno. Così, dopo la raccolta di materiale didattico e dei libri usati per gli studenti delle Secondarie di primo grado, ieri mattina all’Istituto Banti sono stati donati un materasso espanso ad alta densità e due palle ginniche per l’attività dei ragazzi con bisogni speciali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Prende il via lo ’Zaino sospeso’, un aiuto agli studenti in difficoltàLo ’Zaino sospeso’ è un'iniziativa dedicata a sostenere gli studenti in difficoltà, offrendo loro materiali e supporto.

Bollatese, “Zaino Sospeso”: Lions e Caritas per gli studentiA Bollate, Lions e Caritas uniscono le forze per aiutare gli studenti in difficoltà.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Lo Zaino Sospeso non si ferma. Donato altro materiale alla Banti; Zaino sospeso, consegnato il materiale scolastico raccolto dal Lions Club Vasto Host; Zaino Sospeso; Zaino sospeso, Lions Club Matera Host promuove raccolta di materiale scolastico di consumo all’Istituto Fermi di Matera: report e foto.

A Termoli arriva lo zaino sospeso per famiglie in difficoltàA Termoli e Campomarino a pochi giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico prende il via lo 'zaino sospeso'. L'iniziativa, promossa dal Lions Club Termoli Host in collaborazione con alcune attività ... ansa.it

Matera, al via lo Zaino sospeso all’Istituto FermiAl via il 13 febbraio all’Istituto Fermi di Matera lo Zaino sospeso del Lions Club Matera Host. Raccolta di materiale scolastico per le famiglie in difficoltà, con consegna alla Caritas diocesana. I ... trmtv.it

“Zaino sospeso”, consegnato il materiale scolastico raccolto dal Lions Club Vasto Host - facebook.com facebook