LIVE USA-Canada 1-1 Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA | si alza il ritmo grandi occasioni da entrambe le parti

Il portiere americano Hellebuyck ha parato un tiro decisivo, salvando la sua squadra da un gol canadese. La partita tra Stati Uniti e Canada si accende, con entrambe le squadre che spingono forte verso la rete avversaria. La tensione aumenta mentre le azioni si susseguono veloci, mantenendo vivo l’interesse del pubblico. I giocatori si sfidano con intensità, cercando di conquistare il vantaggio. La partita prosegue tra emozioni e grandi occasioni da ambo le parti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -7.34 Ancora Hellebuyck!! Che partita del portiere americano che salva ancora una volta la propria gabbia al termine di un'azione lunghissima dei canades. -8.24 Grandi proteste canadesi che si lamentavano con gli arbitri. Per un attimo è sembrato che ci fossero 6 americani sul ghiaccio. -10.26 Doppia parata di Binnington. Per poco gli americani non hanno fatto valere la legge dello sport 'gol sbagliato, gol subito' -10.54 Clamoroso gol mangiato a porta vuota da MacKinnon! -11.54 Gli americani provano ad alzare la testa e a farsi vedere dalle parti di Binnington.