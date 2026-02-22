LIVE USA-Canada 1-1 Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA | resiste la parità overtime nella finalissima

Il pareggio tra USA e Canada nel calcio olimpico deriva dalla forte pressione canadese nel secondo tempo, che ha portato a un gol inaspettato. I nordamericani hanno aumentato gli sforzi, ma non sono riusciti a segnare prima del fischio finale. La partita si decide ora al tempo supplementare, con le squadre che cercano di prevalere. La tensione cresce mentre si avvicina la fase decisiva del match.

© Oasport.it - LIVE USA-Canada 1-1, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: resiste la parità, overtime nella finalissima

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tantissime le emozioni in questo terzo periodo con il Canada che ha attaccato maggiormente senza però trovare la rete. Nei minuti finali succede di tutto: 2+2 per Bennett, ma alla conclusione del terzo minuto arriva un'infrazione di Hughes che dà vita prima ad un 4 vs 4 e poi ad un power play canadese. -0.00 Suona la sirena, si va all'overtime!! Dopo 60 minuti Stati Uniti d'America e Canada sono 1-1 -1.45 Parata di Hellebuyck su Reinhart. -2.10 FUori il tiro di Celebrini. Ancora 50? di power play Canada. -3.23 Gli americani toccano il disco. Gli arbitri fischiano l'azione, Hughes finisce in panca puniti per bastone alto.