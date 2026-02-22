LIVE USA-Canada 1-1 Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA | Makar riporta il match in parità

Makar segna il gol che permette al Canada di pareggiare contro gli USA, grazie a un attacco insistente che ha messo sotto pressione la difesa avversaria. La partita di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi ha visto un cambio di risultato nel finale del secondo tempo, quando la squadra canadese ha sfruttato un'opportunità. I giocatori americani hanno tentato di reagire, ma il gol di Makar ha mantenuto vivo il match e acceso la tensione sul ghiaccio.

15.50 Il Canada ha trovato la rete del pareggio al termine di un periodo all'attacco, in cui hanno assediato la gabbia americana. In più occasioni Hellebuyck ha salvato il vantaggio americano ma è stato costretto ad alzare bandiera bianca a 90 secondi dalla fine sul tiro di Makar. -0.00 Suona la sirena, finisce il secondo periodo. Stati Uniti d'America-Canada 1-1 -0.14 CHE OCCASIONE PER GLI STATI UNITI!! Palo e traversa sul tiro dalla lunga distanza di Hughes. -0.41 Disco che sbuca vicino alla gabbia di Hellebuyck ma nessun canadese riesce a deviare in porta.