LIVE USA-Canada 1-0 Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA | Boldy porta avanti gli americani

Matt Boldy ha segnato il gol decisivo contro il Canada, sfruttando un'azione rapida e un contrasto vinto in attacco. La sua conclusione ha portato gli Stati Uniti in vantaggio nel match di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi. La rete si è verificata dopo una serie di passaggi veloci e una difesa canadese che ha perso il possesso del disco. La partita prosegue con gli americani che cercano di consolidare il risultato.

© Oasport.it - LIVE USA-Canada 1-0, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: Boldy porta avanti gli americani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -14.00 GOOOOOOOOOL!!! Contropiede micidiale di Matt Boldy che vince la battaglia con Toews e si lancia a tu per tu contro Binnington segnando sul primo palo. Stati Uniti d'America-Canada 1-0. -15.49 Hellebuyck blocca sulla conclusione di Stone. Terzo tiro nello specchio per il Canada, zero per gli Stati Uniti d'America. -16.40 Buono scambio del Canada che in un amen dialoga con tre giocatori, muovendo velocemente il disco e portando al tiro Celebrini. Blocca Hellebuyck con il gambale. -17.59 Grande occasione per il Canada che recupera un disco nel terzo offensivo e dà vita ad un 2 contro 1.