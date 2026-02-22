LIVE USA-Canada 1-0 Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA | americano avanti dopo i primi 20 minuti

Gli Stati Uniti hanno preso il comando contro il Canada grazie a un gol nei primi minuti, grazie a una combinazione di velocità e precisione. La partita si è accesa subito, con entrambe le squadre che hanno mostrato intensità e determinazione. Il primo tempo si è concluso con gli americani in vantaggio, alimentando l’attesa per i prossimi minuti di gioco. La squadra canadese cerca ora di reagire, puntando a ribaltare il risultato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -0.00 Suona la sirena!! Al termine del primo periodo gli Stati Uniti d'America sono avanti 1-0. -0.57 Si salvano i canadesi che sono stati molto aggressivi in questo power play riuscendo a chiudere bene lo specchio. Gli americani hanno avuto un paio di grosse occasioni, senza mai riuscire a battere Binnington. -2.57 Penalità di 2 minuti per Shea Theodore per hooking. Il primo power play di questa finale è per gli Stati Uniti d'America. -4.26 Binnington blocca senza problemi sul tiro di M.Tkachuk. -5.08 Ancora MacKinnon scarica al centro per Celebrini, anticipato nel momento del tiro.