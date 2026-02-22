LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo controlla da vicino la fuga

Milesi ha vinto una cronometro mondiale U23 nel 2023, e questa vittoria ha portato a una maggiore attenzione sulla sua carriera. Oggi, durante il UAE Tour 2026, il gruppo mantiene sotto controllo una fuga di alcuni corridori, cercando di rallentare l’avanzata dei fuggitivi. La corsa si fa più intensa mentre i ciclisti spingono forte sulle ruote. L’obiettivo è impedire che la fuga prenda troppo vantaggio prima delle ultime fasi.

© Oasport.it - LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo controlla da vicino la fuga

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.53 L’ultima vittoria di Milesi risale al 2023 nella cronometro mondiale U23. 11.50 Il percorso di quest’ultima tappa è totalmente pianeggiante fino all’arrivo. 11.47 Ricordiamo i cinque fuggitivi: Lorenzo Milesi (Movistar), Aivaras Mikutis (Tudor Pro Cycling), Ezra Caudell (Modern Adventure), Daan Hoole (Decathlon) e Callum Thornley (Red Bull Bora Hansgrohe). 11.44 Lorenzo Milesi è il corridore in fuga più vicino alla maglia rossa (20’34”). 11.41 George Bennett (NSN Cycling Team) e Kevin Vermaerke (UAE) sono in testa al gruppo. 11.38 80 chilometri all’arrivo. 🔗 Leggi su Oasport.it LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo controlla l’azione del fuggitivoIl gruppo del UAE Tour 2026 sta seguendo da vicino il corridore Dillier, che ieri ha tentato di allungare in fuga, ma ora il suo vantaggio si riduce a soli nove secondi. LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo controlla l’azione del terzetto al comandoDurante la tappa odierna del UAE Tour 2026, il gruppo tiene sotto controllo un attacco di tre corridori in fuga. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: CLAMOROSO ANTONIO TIBERI! Vince in solitaria a Jebel Mobrah; UAE Tour, 3ª tappa: percorso, favoriti e dove vedere la corsa in tv; LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: numero di Del Toro. Splendido terzo Tiberi; UAE Tour | 5ª tappa in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan per il trisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima ed ultima tappa ... oasport.it LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan vince a Fujairah! Tiberi rimane maglia rossaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.24 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa dell'UAE Tour 2026, la Fujairah-Fujairah. Vi ... oasport.it Cresce l'attesa per l'unica tappa italiana del tour estivo di #bryanadams: il rocker canadese sarà protagonista il 26 giugno al #teatroantico di #taormina. LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook Uae Tour: impresa Tiberi, sua la terza tappa | Fantacycling x.com