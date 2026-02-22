LIVE Svezia-Svizzera 5-3 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | mano rubate dalle svedesi!

La partita tra Svezia e Svizzera nel curling femminile si è conclusa con un punteggio di 5-3, dopo che le svedesi hanno rubato due punti nelle ultime manches. Le atlete di casa hanno azionato con decisione, sfruttando errori delle avversarie per aumentare il vantaggio. La gara si è giocata davanti a un pubblico appassionato, che ha seguito con attenzione ogni mossa. La tensione è salita nel finale, mentre le squadre si sfidavano per il successo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.18 Si nasconde dietro la gaurdia laterale la Svizzera con un buon draw in casa di Witschonke. 13.17 Occupa il centro la Svezia con il draw sul bottone di Scharback. La stone però è leggermente troppo larga e rimane scoperta. 13.16 Guardia centrale della Svezia in apertura di end. La Svizzera risponde con una guardia laterale ben posizionata. NONO END 13.15 Errore di Paetz! La doppia bocciata non sembrava impossibile, ma l'elvetica riesce a rimuovere un solo sasso avversario! Il punto è perciò delle svedesi che rubano la mano! 13.14 Stavolta sbaglia Hasselborg! La sua guardia è decisamente troppo lunga ed entra in casa.