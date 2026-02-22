LIVE Svezia-Svizzera 3-1 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | scandinave avanti a metà partita

Hasselborg ha segnato il primo punto con un tiro preciso, portando la Svezia avanti contro la Svizzera. La partita di curling alle Olimpiadi si accende mentre le scandinave dominano la prima metà, sfruttando le mosse strategiche. Le atlete si concentrano su ogni mossa, cercando di controllare il gioco. La tensione aumenta mentre le squadre si sfidano per ottenere il vantaggio. La partita continua con ritmo intenso e colpi decisivi da entrambe le parti.

12.27 Hasselborg piazza il draw al centro della casa e si prende il punto. Dopo cinque end la Svezia conduce per 3-1, ma l'hammer ora è di nuovo dell'elvetiche. 12.26 Doppia bocciata perfetta di Paetz! La Svizzera si prende così il punto provvisorio e forza le avversarie ad una mano con score esiguo. 12.24 Hasselborg piazza il draw sul bottone e si prende due punti provvisori. Il suo colpo è però un po' troppo profondo del previsto e le elvetiche adesso hanno lo spazio per provare una doppia bocciata sui sassi avversari a punto. 12.22 Bocciano le svizzere.

LIVE Svezia-Svizzera 2-0, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: ottimo avvio delle scandinaveLa partita tra Svezia e Svizzera si è conclusa con un punteggio di 2-0, a causa di un errore della giocatrice Howald che ha compromesso la strategia svizzera.

LIVE Svezia-Svizzera, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: finale incertaLa partita tra Svezia e Svizzera, valida per la finale di curling femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si gioca per decidere la medaglia d’oro.

