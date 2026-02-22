LIVE Sci di fondo 50 km tc femminile Olimpiadi in DIRETTA | svedesi favorite

L’evento di sci di fondo sui 50 km a tecnica classica ha attirato l’attenzione per le favorite svedesi, che puntano alla medaglia d’oro. Le atlete svedesi si preparano a partire con grande determinazione, sperando di dominare la gara e bissare i successi passati. La competizione si svolge su un percorso impegnativo, che mette alla prova resistenza e tecnica delle concorrenti. La partenza è prevista tra pochi minuti, mentre gli appassionati seguono con entusiasmo.

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 50 km tc femminile Olimpiadi in DIRETTA: svedesi favorite

CLICCA QUI PER AGGIO RNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 50 km femminile a tecnica classica dei i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Il programma dello sci di fondo ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 si avvia alla conclusione con l’appuntamento più iconico e impegnativo: la 50 km a tecnica classica, ultima gara del calendario e prova che assegnerà le ultime medaglie sulla pista di Tesero, in Val di Fiemme. La partenza della mass start è fissata per le ore 11.00, in una cornice che si preannuncia spettacolare e carica di significato. 🔗 Leggi su Oasport.it LIVE Sci di fondo, 50 km tc Olimpiadi in DIRETTA: Klaebo per la storia, Pellegrino influenzatoKlaebo cerca di scrivere la storia vincendo i 50 km di sci di fondo alle Olimpiadi, mentre Pellegrino non parte a causa di un attacco influenzale che lo ha colpito nelle ultime ore. LIVE Sci di fondo, 50 km tc Olimpiadi in DIRETTA: Barp nel gruppo di testa dopo i primi 10 km, Pellegrino non è al viaOggi, nella gara di sci di fondo dei Giochi Olimpici, Barp si trova tra i leader dopo i primi 10 km, mentre Pellegrino non partecipa alla competizione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Sci di fondo, Team sprint tl Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Barp/Pellegrino di bronzo! Primo podio nel format per l’Italia; RECAP! Team sprint di sci di fondo: bronzo Italia con Barp-Pellegrino!; Curling maschile, l'Italia batte la Rep. Ceca; Olimpiadi, i risultati: hockey uomini, Finlandia-Italia 11-0. Big air freestyle: due italiane in finale. LIVE Sci di fondo, 50 km tc femminile Olimpiadi in DIRETTA: svedesi favoriteCLICCA QUI PER AGGIO RNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 50 km femminile a tecnica classica dei i ... oasport.it LIVE Sci di fondo, 50 km tc Olimpiadi in DIRETTA: Klaebo per la storia, Pellegrino ai salutiCLICCA QUI PER AGGIO RNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 50 km maschile a tecnica classica dei i ... oasport.it Se domani vado a fare sci di fondo ai laghetti di timau vado sul sicuro o c'è pericolo di valanghe - facebook.com facebook UNA MARATONA È la mass start maschile dello sci di fondo! 50 km in tecnica classica che regaleranno spettacolo a Lago di Tesero! Uno stato influenzale ferma Chicco Pellegrino… Ma ci sono Elia Barp e Simone Daprà da tifareeeeeeeeee #Itali x.com