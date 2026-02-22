LIVE Sci di fondo 50 km tc femminile Olimpiadi in DIRETTA | è la prima volta! Frida Karlsson c’è svedesi da battere

Frida Karlsson ha conquistato il primo posto nella gara di sci di fondo di 50 km in stile classico alle Olimpiadi, grazie a una performance impressionante. La svedese ha dimostrato grande resistenza e tecnica, confermando il suo ruolo di favorita. La competizione ha visto anche altre atlete emergere come contendenti, ma Karlsson ha mantenuto il ritmo fino all'ultimo chilometro. La sua vittoria rappresenta un momento storico per il team svedese, che punta a dominare anche nelle prossime gare.

CLICCA QUI PER AGGIO RNARE LA DIRETTA LIVE 9.49: La vigilia sembra parlare soprattutto svedese. Frida Karlsson si presenta come il riferimento tecnico più solido sulla lunga distanza in classico, forte di una stagione di altissimo livello e di una spiccata attitudine alle prove di endurance. Il dubbio riguarda le sue condizoni non ottimali, visto che è stata vittima di un attacco influenzale nei giorni scorsi. Accanto a lei c'è un'altra protagonista attesa come Ebba Andeon, atleta completa e capace di cambiare passo nei momenti decisivi. Ma il duello scandinavo non si esaurisce qui: la Norvegia schiera carte importanti come Astrid Øyre Slind e Heidi Weng, fondiste esperte e abituate a gestire sforzi prolungati con grande lucidità.