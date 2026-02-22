LIVE Sci di fondo 50 km tc femminile Olimpiadi in DIRETTA | Andersson scatenata Diggins prova a resistere

Andersson ha dominato i 50 km di sci di fondo femminile alle Olimpiadi, portando a termine la gara con un vantaggio evidente. La campionessa svedese ha accelerato negli ultimi chilometri, lasciando le avversarie dietro di sé. Weng ha cercato di seguirla, ma non è riuscita a tenere il passo. Diggins ha tentato di resistere fino alla fine, tuttavia ha perso terreno nel finale. La competizione continua con le atlete ancora in corsa per le medaglie.

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 50 km tc femminile Olimpiadi in DIRETTA: Andersson scatenata, Diggins prova a resistere

CLICCA QUI PER AGGIO RNARE LA DIRETTA LIVE 10.22: Se ne vanno in due, Andeon e Weng. Diggins e Stadlober restano attardate 10.20: Quartetto in testa al km 7.2 con Andeon, Stadlober, Diggins e Weng, a inseguire a 15? Matintalo, Niskanen, Fosnaes e Simpson Laen, a 22? Hennig, Kaelin, Ribkm, Nepryaeva 10.18: Slind esce dal lotto delle favorite e si stacca anche dal gruppetto delle inseguitrici 10.14: Davanti ci sono Andeon, Weng, Stadlober, Diggins, a 7? Slinf, Matintalo, Niskanen, Neprayeva 10.12: Andeon sta facendo il forcing e sfilacciando il gruppetto- 10.10: Se ne vanno in quattro: Andeon, Weng, Slind e Diggins. 🔗 Leggi su Oasport.it LIVE Sci di fondo, 10 km tl femminile Olimpiadi in DIRETTA: dominio Karlsson! Andersson e Diggins sul podioLa gara dei 10 km tecnica libera femminile alle Olimpiadi di Pechino si infiamma. LIVE Sci di fondo, 50 km tc femminile Olimpiadi in DIRETTA: svedesi favoriteL’evento di sci di fondo sui 50 km a tecnica classica ha attirato l’attenzione per le favorite svedesi, che puntano alla medaglia d’oro. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Sci di fondo, Team sprint tl Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Barp/Pellegrino di bronzo! Primo podio nel format per l’Italia; RECAP! Team sprint di sci di fondo: bronzo Italia con Barp-Pellegrino!; LIVE Sci di fondo, 10 km tl femminile Olimpiadi in DIRETTA: dominio Karlsson! Andersson e Diggins sul podio; RECAP! Staffetta, Italia BRONZO alle spalle di Norvegia e Francia!. LIVE Sci di fondo, 50 km tc Olimpiadi in DIRETTA: Klaebo per la storia, Pellegrino ai salutiCLICCA QUI PER AGGIO RNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 50 km maschile a tecnica classica dei i ... oasport.it LIVE Sci di fondo, 50 km tc femminile Olimpiadi in DIRETTA: svedesi favoriteCLICCA QUI PER AGGIO RNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 50 km femminile a tecnica classica dei i ... oasport.it Il Dio del Fondo non ha pietà per i comuni mortali: a mille metri dal traguardo della 50 km a tecnica classica, la maratona che ha concluso il programma dello sci di fondo maschile a Tesero, Johannes Klaebo ha cambiato marcia, innestando il celebre «Passo - facebook.com facebook UNA MARATONA È la mass start maschile dello sci di fondo! 50 km in tecnica classica che regaleranno spettacolo a Lago di Tesero! Uno stato influenzale ferma Chicco Pellegrino… Ma ci sono Elia Barp e Simone Daprà da tifareeeeeeeeee #Itali x.com