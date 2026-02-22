LIVE Sci di fondo 50 km tc femminile Olimpiadi in DIRETTA | Andersson l’oro del riscatto! Weng e Kaelin sul podio

Vittoria di Andersson nel cross-country femminile di 50 km ai Giochi, grazie a una rimonta decisiva. La gara si è decisa negli ultimi chilometri, quando l’atleta svedese ha accelerato con determinazione. Weng e Kaelin hanno conquistato il secondo e il terzo posto, confermando la forte competitività delle atlete nel circuito. La competizione ha attirato migliaia di spettatori, che hanno seguito ogni movimento in diretta. La lotta per il podio ha tenuto tutti col fiato sospeso fino all’ultimo metro.

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 50 km tc femminile Olimpiadi in DIRETTA: Andersson, l’oro del riscatto! Weng e Kaelin sul podio

CLICCA QUI PER AGGIO RNARE LA DIRETTA LIVE 12.25: A completare la top ten Hennig nona e Riubom decima 12.23: BRONZO PER KAELIN! Spettacolare il finale dell’elvetica che va a prendere la prima medaglia individuale della storia nello sci di fondo femminile per la Svizzera, quarta Fosnaes, quinta Diggins, sesta Stadlober, settima Niskanen, ottava Rucka-Michalek 12.22: Kaelin prende qualche metro di vantaggio, dietro soffre Fosnaes, Diggins sulle code della norvegese 12.21: Kaelin e Fosnaes prendono qualche metro ma non molla Diggins. Niskanen e Stadlober si staccano di quache metro 12.20: Kaelin ancora davanti nella terz’ultima salita, Fosnaes e Diggins provano a rispondere, si stacca Rucka-Michalek 12. 🔗 Leggi su Oasport.it LIVE Sci di fondo, 50 km tc femminile Olimpiadi in DIRETTA: Andersson e Weng in fuga! Quintetto all’inseguimentoEbbe Andersson ha avviato un attacco deciso in salita, portando le altre concorrenti a inseguirla. LIVE Sci di fondo, 50 km tc femminile Olimpiadi in DIRETTA: Andersson in fuga! Weng insegue, Comarella 15maAndersson ha preso il comando della gara di sci di fondo sui 50 km femminili alle Olimpiadi, grazie a un’azione decisa. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Sci di fondo, Team sprint tl Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Barp/Pellegrino di bronzo! Primo podio nel format per l’Italia; RECAP! Team sprint di sci di fondo: bronzo Italia con Barp-Pellegrino!; LIVE Sci di fondo, 10 km tl femminile Olimpiadi in DIRETTA: dominio Karlsson! Andersson e Diggins sul podio; RECAP! Staffetta, Italia BRONZO alle spalle di Norvegia e Francia!. LIVE Sci di fondo, 50 km tc Olimpiadi in DIRETTA: Klaebo per la storia, Pellegrino ai salutiCLICCA QUI PER AGGIO RNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 50 km maschile a tecnica classica dei i ... oasport.it LIVE Sci di fondo, 50 km tc femminile Olimpiadi in DIRETTA: svedesi favoriteCLICCA QUI PER AGGIO RNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 50 km femminile a tecnica classica dei i ... oasport.it Il Dio del Fondo non ha pietà per i comuni mortali: a mille metri dal traguardo della 50 km a tecnica classica, la maratona che ha concluso il programma dello sci di fondo maschile a Tesero, Johannes Klaebo ha cambiato marcia, innestando il celebre «Passo - facebook.com facebook UNA MARATONA È la mass start maschile dello sci di fondo! 50 km in tecnica classica che regaleranno spettacolo a Lago di Tesero! Uno stato influenzale ferma Chicco Pellegrino… Ma ci sono Elia Barp e Simone Daprà da tifareeeeeeeeee #Itali x.com