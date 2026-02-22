LIVE Sci di fondo 50 km tc femminile Olimpiadi in DIRETTA | Andersson in fuga! Weng insegue Comarella 15ma

Andersson ha preso il comando della gara di sci di fondo sui 50 km femminili alle Olimpiadi, grazie a un’azione decisa. Weng le sta tallonando da vicino, mentre Comarella si mantiene stabile in posizione 15. La competizione si accende con un gruppo di atlete che lotta per un miglior piazzamento. La pista si riempie di tensione mentre le concorrenti spingono al massimo per guadagnare terreno. La sfida prosegue senza sosta sulla neve fresca.

CLICCA QUI PER AGGIO RNARE LA DIRETTA LIVE 11.40: Gruppo di Diggins a 4’13”, cambio sci Niskanen, Stadlober e Kaelin 11.36: Al km 36, terz’ultimo passaggio dallo stadio, Andeon in testa, a 31? Weng 11.35: Rallenta il ritmo del gruppetto Diggins, ora a 3’36”. Potrebbero rientrare da dietro a 4’37” Ruck-Machalek, Ribom, Hennig e Nepryaeva 11.32: Al km 34.2 cresce a 19? il vantaggio di Andeon su Weng 11.26: Al km 32.2 Andeon davanti, a 14? Weng, a 3’09” Diggins, Kaelin, Niskanen, Stadlober, rientra Fosnaes e le cinque abbassano vistosamente il ritmo 11.23: Al km 39.1 Andeon davanti, a 9? Weng, a 2’27” Diggins, Kaelin, Niskanen, Stadlober, a 2’39” Fosnaes 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci di fondo, 50 km tc femminile Olimpiadi in DIRETTA: Andersson e Weng in fuga! Quintetto all’inseguimentoEbbe Andersson ha avviato un attacco deciso in salita, portando le altre concorrenti a inseguirla.

LIVE Sci di fondo, 50 km tc femminile Olimpiadi in DIRETTA: Andersson scatenata, Diggins prova a resistereAndersson ha dominato i 50 km di sci di fondo femminile alle Olimpiadi, portando a termine la gara con un vantaggio evidente.

