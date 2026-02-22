LIVE Sci di fondo 50 km tc femminile Olimpiadi in DIRETTA | Andersson e Weng in fuga! Quintetto all’inseguimento
Ebbe Andersson ha avviato un attacco deciso in salita, portando le altre concorrenti a inseguirla. Weng si stacca di qualche metro, mentre il ritmo si accelera tra le prime cinque atlete. La gara di sci di fondo di 50 km si fa più intensa, con le atlete che cercano di mantenere il passo. La competizione prosegue con un ritmo serrato, mentre le atlete cercano di guadagnare terreno. La sfida continua sulla neve italiana.
CLICCA QUI PER AGGIO RNARE LA DIRETTA LIVE 11.19: ATTACCO DI EBBA ANDEON IN SALITA! Weng si stacca di qualche metro 11.18: Diggins guadagna qualche metro sulle compagne di viaggio al quarto passaggio allo stadio. Cambio sci per Fosnaes 11.16: Cambio sci per le prime due, caduta di Andeon. Squalificata Nepryaeva per cambio irregolare degli sci 11.14: Al km 27 Andeon e Weng davanti, a 1’50” Stadlober, a 1’52” Niskanen, Fosnaes, Kaelin, Diggins, a 2’52” Hennig, Ribom 11.12: C’è praticamente un gruppetto da cinque atlete a giocarsi il bronzo. Si riuniscono Diggins, Kaelin, Fosnaes, Niskanen e Stadlober 11. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Sci di fondo, 50 km tc femminile Olimpiadi in DIRETTA: Andersson scatenata, Diggins prova a resistereAndersson ha dominato i 50 km di sci di fondo femminile alle Olimpiadi, portando a termine la gara con un vantaggio evidente.
LIVE Sci di fondo, 50 km tc femminile Olimpiadi in DIRETTA: svedesi favoriteL’evento di sci di fondo sui 50 km a tecnica classica ha attirato l’attenzione per le favorite svedesi, che puntano alla medaglia d’oro.
