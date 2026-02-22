LIVE Olimpia Milano-Tortona 85-77 Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA | i meneghini tornano a vincere il trofeo Guduric e Brooks protagonisti

Guduric e Brooks guidano l’Olimpia Milano alla vittoria contro Tortona, con un punteggio di 85-77, determinando il trionfo nella finale di Coppa Italia. La squadra meneghina ha dimostrato maggiore controllo nel quarto finale, portando a casa il trofeo per la prima volta in questa stagione. La partita si è decisa negli ultimi minuti grazie a un parziale positivo. I tifosi celebriamo questa vittoria arrivata dopo una sfida combattuta fino all’ultimo minuto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:55 Termina qui la nostra diretta Live per questa finale di Coppa Italia vinta dall’Olimpia Milano sulla Bertram Tortona. Grazie a tutti voi, amiche e amici sportivi, per averci seguito. Buon proseguimento di serata e di domenica, un saluto sportivo a tutti! 18:52 L’EA7 Emporio Armani ‘sfata’ il tabù Torino – non avendo mai vinto da quando la Coppa Italia si disputa nel capoluogo piemontese – e vince questo trofeo per la nona volta nella sua storia, staccando così Virtus Bologna e Benetton Treviso a quota otto. Prima Coppa Italia anche per ‘Peppe’ Poeta, con 20 punti di Armoni Brooks e 18 di Marko Guduric mentre alla Bertram Tortona – che ha provato a tenere aperta la partita dopo un secondo quarto pazzesco – non bastano i 23 punti di Prentiss Hubb e i 13 di Justin Gorham. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Olimpia Milano-Tortona, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: si assegna il trofeo!L'incontro tra Olimpia Milano e Tortona si svolge per decidere il vincitore della Coppa Italia di basket 2026.

LIVE Olimpia Milano-Tortona 42-28, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: i meneghini rimangono a +14 a metà secondo quartoOlimpia Milano ha mantenuto un vantaggio di 14 punti contro Tortona grazie a un’ottima difesa e a un attacco efficace, arrivando a metà secondo quarto.

