LIVE Olimpia Milano-Tortona 59-62 Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA | timida reazione meneghina la Bertram rimane a +3 dopo 30?
L’incontro tra Olimpia Milano e Tortona si è concluso con un risultato di 59-62, dopo che Tortona ha mantenuto il vantaggio grazie a una schiacciata di Bolmaro in contropiede. La squadra meneghina ha tentato una timida reazione, riducendo lo svantaggio a più tre dopo 30 minuti. La partita si conclude con il punteggio ancora in bilico, mentre i giocatori si preparano a riprendere il gioco nel secondo tempo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 74-70 RUBATA E SCHIACCIATA IN CONTROPIEDE DI BOLMARO! TIME-OUT TORTONA. 72-70 Prentiss Hubb risponde per Tortona, ancora -2. 72-68 Contropiede di Bolmaro! Mini-parziale Olimpia per il +4. 70-68 ARMONI BROOKS DA TRE! +2 MILANO. 67-68 Ancora Biligha con la virata per rimettere ancora il naso avanti. 67-66 Bolmaro dalla media! Ancora vantaggio Olimpia. 65-66 Biligha col tap-in per rimettere la freccia. 65-64 Tripla di Guduric per il contro-sorpasso Milano! 62-64 23 di Prentiss Hubb a cronometro fermo per il +2 Tortona. 62-62 Completato il 2+1 per il pareggio Olimpia. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Olimpia Milano-Tortona 47-45, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: break micidiale di 14-0 della Bertram che rimane a -2 dopo 20?Olimpia Milano ha condotto un tentativo di fuga, ma la Bertram Tortona ha risposto con un parziale di 14-0, mantenendosi a soli due punti di svantaggio.
LIVE Olimpia Milano-Tortona 17-9, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: avvio favorevole dei meneghini, la Bertram prova a non perdere terrenoOlimpia Milano ha iniziato bene la partita contro Tortona, grazie a un ritmo veloce e a una difesa aggressiva.
