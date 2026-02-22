LIVE Olimpia Milano-Tortona 59-62 Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA | timida reazione meneghina la Bertram rimane a +3 dopo 30?

L’incontro tra Olimpia Milano e Tortona si è concluso con un risultato di 59-62, dopo che Tortona ha mantenuto il vantaggio grazie a una schiacciata di Bolmaro in contropiede. La squadra meneghina ha tentato una timida reazione, riducendo lo svantaggio a più tre dopo 30 minuti. La partita si conclude con il punteggio ancora in bilico, mentre i giocatori si preparano a riprendere il gioco nel secondo tempo.

© Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Tortona 59-62, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: timida reazione meneghina, la Bertram rimane a +3 dopo 30?