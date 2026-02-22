LIVE Olimpia Milano-Tortona 47-45 Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA | break micidiale di 14-0 della Bertram che rimane a -2 dopo 20?

Olimpia Milano ha condotto un tentativo di fuga, ma la Bertram Tortona ha risposto con un parziale di 14-0, mantenendosi a soli due punti di svantaggio. La causa di questa rimonta si deve a una difesa più aggressiva e a successi in attacco, che hanno ribaltato il punteggio. Al rientro in campo, le due squadre cercano di consolidare il risultato, mentre i tifosi attendono l’andamento della seconda metà. La partita riprende con un punteggio di 47-45.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto è pronto per la ripresa delle ostilità: si riparte dal 47-45 con cui si era chiuso il primo tempo. 17:55 10 punti e 7 rimbalzi di Josh Nebo e 9 punti di Armoni Brooks per l’Olimpia Milano, con 13 punti di Prentiss Hubb e 6 equamente divisi tra Christian Vital e Dominic Olejniczak tra le fila della Bertram Tortona. Percentuali simili da due, con Milano che ha tirato pochi liberi segnandoli tutti oltre a guidare la statistica dei rimbalzi (20-13) ma pesano le 8 palle perse in 20?. Si chiude il secondo quarto: dopo 20? la Bertram Tortona rimonta quasi completamente il gap (47-45) sull’Olimpia Milano! Time-out di Mario Fioretti per organizzare l’ultima azione del quarto con meno di tre secondi. 🔗 Leggi su Oasport.it

