LIVE Olimpia Milano-Tortona 42-28 Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA | i meneghini rimangono a +14 a metà secondo quarto

Olimpia Milano ha mantenuto un vantaggio di 14 punti contro Tortona grazie a un’ottima difesa e a un attacco efficace, arrivando a metà secondo quarto. La squadra meneghina sfrutta le occasioni in contropiede, mentre Tortona cerca di ridurre il divario con tiri da tre punti. La partita si accende negli ultimi minuti del primo tempo, con scambi veloci e canestri decisivi. I tifosi seguono con attenzione ogni azione in diretta.

© Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Tortona 42-28, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: i meneghini rimangono a +14 a metà secondo quarto