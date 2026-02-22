LIVE Olimpia Milano-Tortona 42-28 Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA | i meneghini rimangono a +14 a metà secondo quarto
Olimpia Milano ha mantenuto un vantaggio di 14 punti contro Tortona grazie a un’ottima difesa e a un attacco efficace, arrivando a metà secondo quarto. La squadra meneghina sfrutta le occasioni in contropiede, mentre Tortona cerca di ridurre il divario con tiri da tre punti. La partita si accende negli ultimi minuti del primo tempo, con scambi veloci e canestri decisivi. I tifosi seguono con attenzione ogni azione in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 47-45 HUBB RISPONDE CON LA STESSA MONETA! 47-42 GUDURIC DA TRE! +5 OLIMPIA, ULTIMO MINUTO DEL PRIMO TEMPO. 44-42 Semi-gancio perfetto di Olejniczak per il nuovo -2 Tortona. 44-40 SCHIACCIATA DI RABBIA DI NEBO! MILANO RITROVA LA VIA DEL CANESTRO. 42-40 GORHAM SCHIACCIA! BREAK DI 14-0 DI TORTONA CHE TORNA A -2, TIME-OUT IMMEDIATO DI POETA. 42-38 Prentiss Hubb! 20-9 di parziale interno della Bertram, -4. 42-36 GORHAM DA TRE! -6 TORTONA. 42-33 Palleggio, arresto e tiro di Christian Vital: la Bertram trova break di 7-o per tornare sotto la doppia cifra di svantaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Olimpia Milano-Tortona 33-18, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: break di 11-0 dei meneghini, Betram in difficoltà nel primo quartoL’Olimpia Milano ha preso il comando con un parziale di 11-0 contro Tortona, a causa di una difesa aggressiva e un attacco rapido.
LIVE Olimpia Milano-Tortona 17-9, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: avvio favorevole dei meneghini, la Bertram prova a non perdere terrenoOlimpia Milano ha iniziato bene la partita contro Tortona, grazie a un ritmo veloce e a una difesa aggressiva.
