LIVE Olimpia Milano-Tortona 33-18 Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA | break di 11-0 dei meneghini Betram in difficoltà nel primo quarto
L’Olimpia Milano ha preso il comando con un parziale di 11-0 contro Tortona, a causa di una difesa aggressiva e un attacco rapido. Betram fatica a trovare il ritmo nel primo quarto, mentre i meneghini sfruttano le incertezze avversarie per allungare il vantaggio. Marko Guduric realizza un canestro con un taglio in backdoor, mentre Chapham risponde con un contropiede. La partita prosegue con ritmo incalzante e molte azioni offensive.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 35-20 Taglio in backdoor di Marko Guduric. 33-20 Contropiede di Chapham. Inizia il secondo quarto! Si chiude il primo quarto sul 33-18 per l’Olimpia Milano sulla Bertram Tortona! 33-18 GIOCATA VELOCISSIMA DI PECCHIA SULLA SIRENA! 33-16 22 ai liberi per Marko Guduric: massimo vantaggio aggiornato per Milano (+17) con meno di 35? alla prima sirena. 31-16 Hubb va fin in fondo e segna per provare a scuotere Tortona. 31-14 ARMONI BROOKS ANCORA SPIETATO DALLA DISTANZA! 28-14 22 a cronometro fermo per l’ex centro dell’Olimpia e della Nazionale. 28-12 Paul Biligha interrompe il parziale aperto di Milano con uno dei due liberi. 🔗 Leggi su Oasport.it
