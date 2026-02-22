LIVE MotoGP Test Buriram 2026 in DIRETTA | comanda Marc Marquez ora Bagnaia e Bezzecchi nei long run

Marc Marquez ha stabilito il miglior tempo nel test di Buriram 2026, grazie a una sessione intensa sulla pista thailandese. La causa di questa prestazione è stata una messa a punto precisa della moto, che ha permesso al campione di migliorare le sue prestazioni. Bezzecchi e Bagnaia si sono avvicinati, registrando tempi rispettivamente di 1:29.439 e 1:30.389, mentre continuano a spingere durante i long run. La sfida tra i piloti si fa più serrata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.45 1:29.439 per un ottimo Bezzecchi, Bagnaia in 1:30.389, quindi 1:30.375. 05.42 Alex Marquez migliora in 1:29.352 e si porta in nona posizione a 516 millesimi dal fratello Marc. Bezzecchi chiude un altro giro in 1:29.392. 05.39 Alex Marquez inizia subito spingendo nei primi settori, poi cala e chiude in 1:29.850. Bezzecchi gira in 1:30.102. Si rivede in pista dopo un lungo stop Pecco Bagnaia. 05.36 Bezzecchi e Alex Marquez ci smentiscono e tornano in pista. 05.33 In pista ora Ogura, Fernandez e Rins. Tutti su tempi alti. La sensazione è che le alte temperature scoraggino un po' i piloti.