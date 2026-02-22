LIVE MotoGP Test Buriram 2026 in DIRETTA | ancora tutti ai box nel pomeriggio del Day-2

Pecco Bagnaia si trova ai box durante il Day-2 dei test MotoGP a Buriram, dopo aver concluso un buon primo giorno. La sua presenza in questi momenti evidenzia l’importanza di affinare la moto prima delle gare ufficiali. I piloti si concentrano sulla messa a punto delle moto, mentre le squadre analizzano i dati raccolti. La giornata prosegue con numerosi test di configurazione e verifiche tecniche, in attesa delle prossime sessioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.42 Dopo un buon primo giorno, anche Pecco Bagnaia sembra in forma con la nuova GP26. L’incubo del 2025 dovrebbe essere spazzato via dal pilota della Ducati. Anche oggi molto veloce sul time attack ma di pari passo solido sul long run con tempi non lontani dal vicino di box. 07.39 Davanti a tutti troviamo Marc Marquez. Il Cabroncito, che non ha pensato troppo al time attack, ha lavorato molto sul passo gara, inanellando una notevole serie di giri sull’1:29 medio o 1:30 basso. 07.36 Ancora tutti impegnati nella pausa pranzo. In attesa della ripartenza facciamo un po’ il punto della situazione di quanto visto nelle prime 3:30 di turno. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: fratelli Marquez davanti, Bezzecchi e Bagnaia concentrati sul set-up nel day-1Durante il primo giorno di test a Buriram, i fratelli Marquez hanno segnato i tempi più veloci, mentre Bezzecchi e Bagnaia si sono concentrati sul set-up della moto.

