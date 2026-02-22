LIVE MotoGP Test Buriram 2026 in DIRETTA | Alex Marquez rompe il silenzio nella sessione pomeridiana

Alex Marquez ha rotto il silenzio durante la sessione pomeridiana dei test MotoGP a Buriram 2026, dopo aver migliorato la sua prestazione. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione, mentre i piloti si sono sfidati in un confronto serrato. Marc Marquez si è posizionato appena dietro, con un distacco di soli 47 millesimi da Pecco Bagnaia. La battaglia tra i piloti continua a essere molto intensa sulla pista thailandese.

08.06 Un confronto serrato che ha sorriso a Marc, a precedere di 47 millesimi Pecco. Vedremo se i due nella sessione pomeridiana daranno un seguito, anche se è più probabile che saranno le simulazioni sul passo gara ad andare per la maggiore. 08.04 Di seguito l'ordine dei tempi aggiornato: 1 Marc Marquez 93 Ducati Ducati Lenovo Team 1:28.836 — 2 Francesco Bagnaia 63 Ducati Ducati Lenovo Team 1:28.883 +0.047 3 Marco Bezzecchi 72 Aprilia Aprilia Racing 1:28.952 +0.116 4 Alex Marquez 73 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP 1:28.961 +0.125 5 Pedro Acosta 37 KTM Red Bull KTM Factory Racing 1:29.