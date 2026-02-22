LIVE Francia-Italia 12-0 Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA | avvio veemente dei francesi

Una sconfitta pesante si verifica quando la Francia travolge l’Italia con un punteggio di 12-0, a causa di un avvio aggressivo e di errori nella difesa italiana. I padroni di casa dominano fin dai primi minuti, segnando rapidamente e consolidando il vantaggio. La partita dimostra come la pressione francese abbia messo in crisi gli azzurri, che faticano a reagire. La gara continua con un ritmo intenso e molte azioni offensive.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25? Velo, seppur involontario, di Jegou. Mischia con introduzione italiana dalla metà campo. 23? Peccato. Altra azione in velocità splendida degli italiani con Marin che trova poi Lynagh. L’ala azzurra rotola due volte commettendo fallo. 22? Bruttissimo il calcio di Ramos, che non esce ed è preda degli azzurri. 22? Fallo della prima linea italiana. Ramos potrà calciare in rimessa. 21? In avanti purtroppo degli azzurri. Francia che ripartirà dalla mischia nei propri 22. 21? Splendida azione in velocità degli azzurri, ma Marin viene fermato a due metri dalla linea di meta. 🔗 Leggi su Oasport.it

L'Italia affronta la Francia nel Sei Nazioni 2026, dopo aver subito una sconfitta pesante nell'ultimo incontro.

La partita tra Francia e Italia termina con un punteggio di 7-0, a causa di un tentativo di meta realizzato da Bielle-Biarrey.

Italia-Scozia 18-15: gli highlights | Sei Nazioni 2026

