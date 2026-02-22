LIVE Cerimonia di Chiusura Olimpiadi Milano Cortina 2026 in DIRETTA | spenta la fiamma olimpica conclusi i Giochi indimenticabili

La cerimonia di chiusura dei Giochi Milano Cortina 2026 si svolge dopo che la fiamma olimpica è stata spenta, segnando la fine delle competizioni. La manifestazione ha visto uno spettacolo di luci e musica nelle vie del centro, attirando migliaia di spettatori. La cerimonia si conclude con un grande applauso e l’addio alle Olimpiadi in una serata all’insegna della festa. La prossima edizione si prepara a partire tra quattro anni.