LIVE Cerimonia di Chiusura Olimpiadi Milano Cortina 2026 in DIRETTA | spenta la fiamma olimpica conclusi i Giochi indimenticabili
La cerimonia di chiusura dei Giochi Milano Cortina 2026 si svolge dopo che la fiamma olimpica è stata spenta, segnando la fine delle competizioni. La manifestazione ha visto uno spettacolo di luci e musica nelle vie del centro, attirando migliaia di spettatori. La cerimonia si conclude con un grande applauso e l’addio alle Olimpiadi in una serata all’insegna della festa. La prossima edizione si prepara a partire tra quattro anni.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.00: Si chiude qui la cerimonia di chiusura 22.59: Torna Rigoletto in scena nei sotterranei dell’Arena. Non vuole che lo spettacolo finisca mai 22.58: Gli atleti si abbracciano, pronti per nuove avventure, non per forza nel mondo dello sport. 22.54: è il momento di Achille Lauro che di Verona è originario. Per lui Innocenti giovani, spetta a lui la chiusura 22.51: Prosegue l’esibizione di Major Lazer 22.49: Il reggaeton prende il sopravvento con Que Calor 22.48: Si procede con la conosciutissima e ballatissima Light it up. Si salta sugli spalti 22.46: L’esibizione del gruppo internazionale prosegue con Watch out for this 22. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Cerimonia di Chiusura, Olimpiadi Milano Cortina 2026 in DIRETTA: spenta la fiamma olimpicaLa cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 ha visto spegnersi la fiamma olimpica, dopo aver attirato migliaia di spettatori.
LIVE Cerimonia di Chiusura, Olimpiadi Milano Cortina 2026 in DIRETTA: iniziato l’atto conclusivo dei GiochiDurante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, i cantanti lirici sono usciti dall’Arena per incontrare gli atleti con le bandiere.
Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026: Cerimonia inaugurazione viaggio della Fiamma Olimpica
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Tutte le star che si esibiranno alla Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Il programma della Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi invernali; LIVE | Olimpiadi Milano Cortina 2026, Spenti i bracieri. Il presidente del Cio dichiara chiusi i Giochi: Ci vediamo nel 2030; Milano Cortina, oggi la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi: orario, ospiti e dove vederla.
Diretta Milano Cortina 2026 Cerimonia di Chiusura LIVE: si spengono i bracieri. Coventry: L'Italia ha definito un nuovo standardLa diretta della Cerimonia di Chiusura di Milano Cortina 2026: live dall'Arena di Verona dove si consumerà l'ultimo atto delle Olimpiadi ... sport.virgilio.it
Cerimonia di chiusura in diretta, cala il sipario sulle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Live dall’Arena di VeronaSi chiudono stasera dei Giochi invernali da record per l’Italia, che ha collezionato 30 medaglie. Un successo assicurato da un’organizzazione impeccabile riconosciuta anche dal Cio e dalle altre Nazio ... ilrestodelcarlino.it
LIVE | Olimpiadi Milano Cortina 2026, prosegue la cerimonia di chiusura consegnata la bandiera a Cinque Cerchi per la prossima edizione Gli aggiornamenti: https://qds.it/live-olimpiadi-milano-cortina-2026-lultimo-giorno-di-gare-la-diretta/ - facebook.com facebook
Olimpiadi Milano Cortina 2026, oggi le ultime medaglie e la chiusura dei Giochi - la Repubblica x.com