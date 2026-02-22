LIVE Cerimonia di Chiusura Olimpiadi Milano Cortina 2026 in DIRETTA | gli eroi del fondo di Lillehammer accendono il fuoco olimpico

Il fuoco olimpico si accende a Lillehammer a causa di un errore nel trasporto, che ha ritardato l’arrivo della torcia. Gli atleti del fondo si sono radunati in fretta per accendere il braciere, mentre gli spettatori si avvicinano alle tribune. La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 si svolge con emozione e tensione, mentre le luci si accendono sugli ultimi momenti dell’evento. La manifestazione continua con l’ingresso degli ultimi ospiti nell’arena.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.20: Gli atleti vanno ad occupare i posti liberi sulle gradinate dell’Arena 21.16: Via con me di Paolo Conte mentre entrano gli azzurri, a seguire A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà, canzone globale 21.14: Se telefonando di Mina, entra la Polonia che ha fatto un paio di medaglie importanti nel salto 21.12: Quando quando quando di Tony Renis mentre entra nella la Svizzera 21.10: Ora Maledetta Primavera di Loretta Goggi, si viaggia nel tempo e siamo negli anni 80, poi si torna agli anni 70 con E la vita e la vita di Cochine Renato 21.08: L’internazionale Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri, Il cielo é sempre più blu, omaggio a Rino Gaetano 21. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Cerimonia di Chiusura, Olimpiadi Milano Cortina 2026 in DIRETTA: iniziato l’atto conclusivo dei GiochiDurante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, i cantanti lirici sono usciti dall’Arena per incontrare gli atleti con le bandiere.

LIVE Cerimonia d’apertura Olimpiadi Milano Cortina 2026 in DIRETTA: Tomba, Compagnoni e Goggia accendono i bracieri. Sono ufficialmente iniziati i GiochiLa cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si è conclusa da poco, con Tomba, Compagnoni e Goggia che hanno acceso i bracieri.

Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026: Cerimonia inaugurazione viaggio della Fiamma Olimpica

Diretta Milano Cortina 2026 Cerimonia di Chiusura LIVE: apertura con l'Opera, poi i medagliati italianiLa diretta della Cerimonia di Chiusura di Milano Cortina 2026: live dall'Arena di Verona dove si consumerà l'ultimo atto delle Olimpiadi ... sport.virgilio.it

LIVE Olimpiadi, cerimonia di chiusura: Vittozzi e Ghiotto portano il Tricolore sulle note del pop italianoSul palco ci sono i costumi storici dell'Opera di Verona, mentre nell'aria risuonano le note delle colonne sonore del grande cinema italiano: si riconoscono Per un Pugno di Dollari di Ennio Morricon ... gazzetta.it

Chiusa la pagina delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, trionfale per il medagliere azzurro e per gli ascolti della Rai, gli occhi sono puntati ora sul Festival di Sanremo, da sempre l'evento più seguito della tv italiana e insieme termometro delle fibrillazioni - facebook.com facebook

MILANO CORTINA | Meloni: "Con queste Olimpiadi il nome dell'Italia risuona nel mondo". La premier sui social: "Orgoglio che durerà a lungo. Grazie a atleti, organizzatori, volontari e forze dell'ordine" #ANSA x.com