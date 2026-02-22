LIVE Bob a 4 Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Baumgartner rincorre il podio

Bob a 4 ha attirato l’attenzione con una gara intensa, a causa delle alte velocità raggiunte dai team. Baumgartner si lancia in una corsa contro il tempo per conquistare il podio. I piloti affrontano la pista in condizioni di ghiaccio difficile, sfidando la scivolata e la precisione. Il pubblico assiste con tensione, mentre le squadre spingono al massimo nelle ultime curve. La competizione continua e ogni secondo conta per la classifica finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale delle ultime due manche di bob a 4, uno degli ultimi eventi di queste splendide Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Sulla pista Eugenio Monti le ennesime emozioni azzurre con l'equipaggio guidato da Patrick Baumgartner che sogna di agguantare un difficile bronzo. L'italiano è staccato di 19 centesimi dal treno del podio, con le prime tre posizioni provvisorie occupate dai team tedeschi. Appuntamento alle 10.00 con la prima manche. Primi due equipaggi tedeschi con Lochner e Friedrich che sembrano irraggiungibili, ma la terza piazza di Ammour appare attaccabile da almeno 5 team rivali.