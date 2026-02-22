LIVE Atletica World Indoor Tour Torun 2026 in DIRETTA | Dosso vince con il record italiano! Trionfa anche Iachipino Fabbri terzo

Dosso conquista il record italiano nei 60 metri ostacoli durante il World Indoor Tour a Torun, portando a casa la vittoria. La gara si è svolta sotto gli occhi di numerosi appassionati, che hanno assistito a una prestazione sorprendente. Iachipino si è aggiudicato il secondo posto, mentre Fabbri si è classificato terzo. L’evento continua con altre gare in programma questa sera, attirando l’attenzione degli spettatori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IN DIRETTA LIVE 19.00 60 METRI OSTACOLI – 8.07 per Carmassi, stesso tempo della batteria e ultimo posto per l’atleta friuliana. Secondo posto per la svizzera Kambundji e terza, invece, l’olandese Visser. 18.58 60 METRI OSTACOLI – Vince Charlton con 7.77, record del meeting! 18.57 60 METRI OSTACOLI – Partite! 18.55 60 METRI OSTACOLI – Anche qui una falsa partenza, ma da quello che si è capito oggi i giudici sono buoni. La partenza, comunque, sembrava buona. 18.52 60 METRI OSTACOLI – Sta per iniziare la finale dei 60 metri ostacoli femminili, Carmassi è in ottava batteria. 🔗 Leggi su Oasport.it

Dosso ha conquistato la vittoria e stabilito il primato italiano nei 60 metri ostacoli durante il World Indoor Tour di Torun 2026.

Carmassi e Dosso raggiungono la finale nell'Atletica World Indoor Tour di Torun 2026, mentre Fabbri conquista il terzo posto.

